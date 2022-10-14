Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу, что нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ, на прочность будут испытывать всех.

«Думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире — расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков, — сказал Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, его слова приводит агентство БелТА.

«Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ», — сказал Лукашенко.