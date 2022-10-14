Вынужденный переселенец пожаловался, что его по решению суда выселяют из чужого жилья, где он проживал почти 30 лет. Об этом сказал депутат Агиль Мамедов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

По его словам, этот вопрос рассматривался и ранее: «Гейдар Алиев в свое время говорил, что без обеспечения вынужденного переселенца жильем его нельзя выселять из квартиры, где он временно проживает. Сегодня наши земли освобождены из-под оккупации. Но теперь вынужденных переселенцев выселяют по решению суда, не обеспечив их жильем».

Депутат предложил обсудить этот вопрос с Комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев: «Необходимо пригласить представителя комитета, что решить данный вопрос. Выселение из мест временного проживания уже стало массовым. Но где они будут жить, если их не обеспечат жильем?».

В связи с этим следует внести изменения в действующие нормативные акты и прописать, что вынужденный переселенец не может быть выселен с временного места жительства до тех пор, пока ему не будет предоставлено жилье, сказал депутат.

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