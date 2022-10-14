В своем заявлении против Азербайджана президент Франции Эманнуэль Макрон сказал, что никто не сможет купить его за нефть и газ. А я заявляю, что честный, справедливый, не продажный человек не станет дудкой Армении — агрессора. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулуев на сегодняшнем заседании парламента, сообщает Minval.az.

Депутат отметил, что, когда Армения 30 лет оккупировала 20% территории Азербайджана, никто не сказал ей, что она должна вернуться к границам 1991 года: «Если бы после трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года для того, на Армению было бы оказано давление, чтобы она подписала мирный договор с Азербайджаном и признала территориальную целостность Азербайджана, то провокаций 13-14 сентября не было бы. Поэтому Франция несет прямую ответственность за свою бессовестную поддержку Армении».

Депутат отметил, что если 15 ноября во французском парламенте будет принята резолюция против Азербайджана, Баку должен разорвать дипломатические отношения с Францией, и отозвать своего посла.

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