В Республике Удмуртия произошло возгорание местного военкомата после того, как неизвестный бросил в здание коктейль Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Злоумышленник пришел к военкомату и заметил, что одна из форточек открыта. Тогда он забросил в окно бутылку с зажигательной смесью — пожар начался в кабинете на первом этаже.

Отмечается, что здание находилось под охраной двух сотрудников правоохранительных органов, однако преступнику все равно удалось сбежать с места происшествия.

Охраннику учреждения удалось самостоятельно потушить пламя.