Миллиардер Илон Маск попросил Пентагон финансировать сеть Starlink в Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы, поступившие в его доступ.

Маск передал до 20 тыс. спутников Starlink Украине с начала активных боевых действий. Недавно Маск заявил, что SpaceX уже потратила $80 млн на запуск и поддержание работы Starlink в стране.

«Но эти благотворительные пожертвования могут прекратиться, поскольку SpaceX уведомила Пентагон, что может прекратить финансирование использования сети в Украине, если только американские военные не станут выделять на эти цели десятки миллионов долларов ежемесячно», — указано в сообщении.

Предполагается, что Пентагону придется потратить до $120 млн на поддержание сети Starlink в Украине только до конца года. На весь 2023 год за обслуживание и поддержание сети Пентагону предположительно предстоит потратить около $400 млн.