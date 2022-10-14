Лавров заявил, что рассчитывает в ходе начавшейся в Астане в пятницу встречи с коллегами из Армении и Азербайджана обсудить реализацию договоренностей президентов трех стран от 2020 и 2021 года, чтобы понять, «как двигаться дальше».

«Исходя из того, что время бежит быстро, события развиваются достаточно стремительно, я считаю, что сегодня очень удобный повод пообщаться на эту тему и посмотреть, что мы можем доложить нашим лидерам относительно выполнения договоренностей, которые они подписали», — сказал Лавров, открывая трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

Глава МИД РФ выразил уверенность в том, что в ходе встречи удастся «лучше понять, как двигаться дальше».

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в свою очередь отметил, что с момента последней встречи в трехстороннем формате в мае этого года состоялось значительное число контактов как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

«Мне кажется, с этой точки зрения было бы полезно переговорить, обсудить вопросы, то развитие, которое было за этот период времени. Как минимум с нашей стороны мы сделаем особый фокус на том измерении постконфликтного урегулирования, за которое непосредственно отвечают министры иностранных дел: это вопросы мирного договора, по которому у нас была недавно встреча», — сказал Байрамов.

Он добавил, что было бы полезно переговорить «и по другим вопросам мирного урегулирования, в число которых входят вопросы делимитации государственной границы, открытия коммуникаций», а также вопросы гуманитарного характера.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что считает встречу хорошей возможностью найти решения по проблематике нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также проблематике нагорнокарабахского урегулирования в русле заявлений президентов трех стран.

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В столице Казахстана Астане началась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении Джейхуна Байрамова, Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Астане», — поделилась публикацией в Телеграмм-канале Захарова.