Президент Владимир Зеленский заявил, что решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы о признании России государством-террористом является «политическим сигналом». Об этом он сказал он в видеообращении в четверг, 13 октября.

«Есть мощный отклик от ПАСЕ — это первая международная организация, которая определила существующий в России режим как террористический. Очень важно, что это — политический сигнал. Сигнал всем государствам: с Россией не о чем говорить», — заявил Зеленский.

«Мир видит, что происходит. Знает цену тому фарсу, который Россия устроила на оккупированной территории под видом псевдореферендумов. 143 государства-члена ООН поддержали резолюцию, которая защищает базовые принципы Устава ООН и осуждает Россию за преступную попытку аннексии нашей территории», — сказал он.

Президент отметил, что «это сегодня рекордное количество государств, поддерживающих Украину. Но я верю, что будет больше».

«Не расслабляемся. Бьем врага. Соблюдаем правила безопасности. Прислушаемся к сигналу воздушной тревоги. И делаем все, чтобы усилить Украину!» — сказал он.