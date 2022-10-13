Украинская разведка отслеживает ситуацию с остатками ракетного арсенала России. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью «Радио НВ» 13 октября.

Данилова спросили, сколько у России осталось ракет и близко ли то время, когда она не сможет ими пользоваться.

«Могу сказать, что это время уже близится. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые для нас создают наибольшие хлопоты», – ответил секретарь СНБО.

Ракет советского образца, например, зенитных С-300, у России «еще немного есть», но их намного меньше, чем было вначале вторжения, сказал Данилов.

«Россия с каждым днем становится все слабее, слабее и еще раз слабее. Мы отслеживаем все эти вещи. Я не имею права называть абсолютные цифры, которые вы хотели бы от меня услышать. Но если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25–28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля», – добавил он.