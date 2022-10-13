Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби. По его словам, такой разговор двух лидеров невозможен из-за конфликта в Украине.

«Планов по встрече с Владимиром Путиным на G20 нет, как и вообще планов провести беседу с Путиным на этом уровне в настоящее время. Президент (Байден) не считает, что сейчас можно вести дела с Путиным, Кремлём и Россией как обычно с учётом того, что происходит в Украине в последние восемь месяцев, а особенно в последние 96 часов», — заявил он в ходе онлайн-брифинга.

Кирби подчеркнул, что ранее сказанные Байденом слова о возможном разговоре с Путиным по теме обмена заключёнными носили гипотетический характер. При этом американский президент был последователен и выступил против личной встречи.