Для борьбы с российским вторжением Украине нужны не только системы противовоздушной обороны, но и артиллерия. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram.

Сегодня Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Во время разговора военные обсудили результаты вчерашней встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн».

Залужный искренне поблагодарил страны-союзники за последовательную поддержку Украины и военную помощь, а генерала Милли — за лидерство в этом сверхважном деле.

«О ситуации на фронте. Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Так же важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны», — написал он.