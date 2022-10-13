В Сумгайыте в цехе по производству стеклянных изделий произошел пожар. Данную информацию приводит Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Пожар охватил площадь в 1000 квадратных метров. Сотрудники МЧС потушили пожар.
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