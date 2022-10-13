НАТО не ищет конфликта с РФ и не является для нее угрозой, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.

«НАТО не представляет угрозы для России и не ищет конфронтации с Россией», — сказал он на пресс-конференции.

При этом он заверил, что НАТО будет защищать «каждый дюйм» своей территории. Он подчеркнул приверженность США этой задаче и статье 5 устава НАТО.

Согласно этой статье, члены альянса соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. В такой ситуации страны НАТО должны быть готовы использовать любые меры по защите партнера, в том числе применить силу.