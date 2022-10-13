Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предъявил безальтернативное требование Международному комитету Красного Креста (МККК): в ближайшие дни направить свою миссию в колонию в Еленовку, где содержат украинских военнопленных.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины.

Ермак подчеркнул, что сегодня чрезвычайно важен вопрос относительно того, в каких условиях содержатся украинские пленные и с чем они сталкиваются в местах содержания в РФ и на временно захваченной территории Украины.

«Сегодня в центре Европы, к сожалению, ежеминутно и ежечасно проходят ужасные вещи, снова существуют концлагеря, и об этом невозможно молчать», — заявил он.

Руководитель ОП также отметил, что не понимает, почему в Еленовку до сих пор не прибыла миссия Красного Креста. Он подчеркнул, что времени на ожидания нет, поскольку речь идет о человеческих жизни.

«Поэтому призываю, чтобы не позднее трех дней миссия Красного Креста с представителями международных медиа прибыла в Украину, даже если до этого срока не получите подтверждения со стороны России. А мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Мы призываем направить миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения», — отметил он.

Ермак призвал к 17 октября решить этот вопрос и отправить миссию МККК. Он заверил, что Украина со своей стороны будет всячески содействовать этой миссии.

В противном случае Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига этого вопроса с места.