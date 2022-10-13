Применение Россией ядерного оружия против Украины повлечет за собой ответ, который уничтожит российскую армию. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 13 октября во время церемонии открытия Дипломатической академии ЕС в Брюгге (Бельгия).

«Еще есть ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Ну, он не может позволить себе блефовать. И должно быть ясно, что люди, поддерживающие Украину, Европейский союз и государства-члены, а также Соединенные Штаты и НАТО, тоже не блефуют. И любая ядерная атака на Украину повлечет ответ, не ядерный ответ, а такой мощный ответ с военной стороны, что российская армия будет уничтожена, и Путину не нужно будет блефовать», – сказал он.

По словам Борреля, это «серьезный момент в истории».

«И мы должны показать наше единство, нашу силу и нашу решимость. Полную решимость», – добавил дипломат.