13 октября в Астане президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Ибрагимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Выразив удовлетворение встречей, президент Сейед Ибрахим Раиси сказал, что Азербайджан является очень важным партнером для его страны среди соседей Исламской Республики Иран. Высказав удовлетворение уровнем торгово-экономических связей между нашими странами, президент Ирана отметил, что Тегеран имеет серьезное намерение всесторонне развивать сотрудничество с Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан продолжает прилагать усилия, направленные на обеспечение мира и безопасности в Каспийском море и регионе Южного Кавказа.

Глава нашего государства выразил удовлетворение развитием основанных на дружбе отношений, в частности, между прикаспийскими странами.

Подчеркнув, что Азербайджан проводит независимую внешнюю политику, президент Ильхам Алиев довел до внимания, что 12-13 сентября этого года Армения совершила провокации, направленные на обострение региональной ситуации. Отметив, что в настоящее время на Южном Кавказе идут процессы строительства мира, глава государства сообщил, что Азербайджан предложил подписать мирный договор с Арменией на основе выдвинутых им 5 принципов. Президент Азербайджана отметил, что верит в возможность достижения прогресса в этом направлении, в случае если Армения проявит политическую волю.

На встрече было отмечено, что открытие Агбендского моста между Азербайджаном и Ираном имеет как символическое, так и большое практическое значение.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес.