Освобождены 20 военнослужащих ВС России, которые находились в украинском плену. Данную информацию распространило министерство обороны РФ.

Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.

В свою очередь, Офис президента Украины Владимира Зеленского информирует, что стране удалось освободить из плена еще 20 военнопленных.

