После победы в 44-дневной войне и возвращения оккупированных территорий, находившихся около 30 лет под оккупацией, Президент Азербайджана обозначил себя региональным лидером по региону Южного Кавказа. Этот статус дает ему определенные возможности и полномочия для решения многих вопросов в регионе, заявил редактор портала «История Казахстана» Арман Cулейменов, комментируя участие президента Ильхама Алиева на Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Астане.

«Конечно, это очень тяжелая и ответственная ноша. Но он успешно справляется c ней. Перед президентом Азербайджана стоят тяжелые и очень сложные вопросы, такие как восстановление разрушенной инфраструктуры. Мы знаем, что сделали оккупанты с городом Шуша. Я был там и видел, в какие руины превратили этот когда-то процветающий город – сердце Азербайджана, родину великих поэтов, музыкантов и композиторов. Мечети были превращены в свинарники, разрушены уникальные памятники культуры. Теперь необходимо все это восстанавливать», — сказал эксперт, отметив, что в восстановлении городов Карабаха будет активно участвовать и казахстанская сторона.

«Об этом наши президенты договорились во время официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Баку в августе этого года. Казахстан берет на себя часть вопросов с восстановлением инфраструктуры — строительство зданий для детей, школ. К этому активно привлекается и казахстанский бизнес. Оккупанты оставили после себя множество опасных последствий, среди которых и заминированные территории. Более миллиона мин зарыто на бывших оккупированных территориях Азербайджана. Их разминирование — очень трудоемкая процедура. Она отнимает много времен, средств, и самое главное человеческих жизней. Сколько людей подорвалось на этих минах, погибли, стали инвалидами.

Я надеюсь, что поднятые на саммите СВМДА вопросы по восстановлению территорий, инфраструктуры, заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией будут в скором времени положительны решены», — приводит слова Сулейменова «АзерТадж».

Говоря об экономическом сотрудничестве между странами, эксперт указал на значительный рост этих связей за последние годы. «Динамично развиваются совместные проекты. Для Казахстана Азербайджан играет важную роль хаба по прокладке маршрутов для казахстанских товаров и услуг. И в этом плане мы надеемся, что Азербайджан поможет представить продукцию Казахстана не только на Кавказе, но и на Ближнем Востоке, рынках Европы, Азии и Африки. Уверен, что договоренности, заключенные между нашими странами, будут положительно решены в ближайшее время», — отметил А.Сулейменов.