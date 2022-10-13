Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе заседания единогласно одобрила резолюцию, в которой российские политические партии обвиняют в «пособничестве терроризму».

В итоговом тексте резолюции предлагается «признать российские политические партии, которые прежде голосовали за нелегальные решения, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Украины и других стран, организациями, способствующими терроризму».

В том числе в резолюции предлагается создать специальный международный трибунал для расследования действий России на Украине, а также предоставить Украине системы ПВО и финансировать её восстановление.

В резолюции также говорится, что присутствие России в Совбезе ООН незаконно.

«За» проголосовали 99 участников из 100.