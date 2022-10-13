Президент Таджикистана Эмомали Рахмон опоздал на трехсторонние переговоры с Россией и Кыргызстаном, проходящие в Казахстане.

Отмечается, что президент России Владимир Путин и лидер Кыргызстана Садыр Жапаров поговорили тет-а-тет, дожидаясь коллегу.

Перед переговорами президент России сообщил, что миллион граждан Кыргызстана и два миллиона граждан Таджикистана живут и работают в России.

«И Кыргызстан, и Таджикистан относятся к нашим близким союзникам. Мы являемся стратегическими партнерами», — подчеркнул Путин.

Жапаров и Рахмон не пожали друг другу руки перед трехсторонней встречей с Путиным.