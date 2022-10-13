Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо попросил Москву помочь с эвакуацией жителей области в регионы России – Крым, Краснодарский край и другие.
“[…]Вывезти своих детей и самим выехать. Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы», – сказал Сальдо.
По его словам, необходимость вывезти мирное население связана с тем, что ВСУ наносят удары по Херсону, Новой Каховке, Голой Пристани и Чернобаевке.
С Чернобаивки не уходите, а то будет скучно!🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦