Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо попросил Москву помочь с эвакуацией жителей области в регионы России – Крым, Краснодарский край и другие.

“[…]Вывезти своих детей и самим выехать. Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы», – сказал Сальдо.

По его словам, необходимость вывезти мирное население связана с тем, что ВСУ наносят удары по Херсону, Новой Каховке, Голой Пристани и Чернобаевке.