Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью для немецкого телеканала ZDF о хороших отношениях с главой Франции Эммануэлем Макроном и другими политиками.

«У меня действительно были близкие отношения с [экс-премьером Великобритании] Борисом Джонсоном, [президентом Польши Анджеем] Дудой, и Латвия, и Литва, это тем, кому я мог позвонить, и Эммануэль Макрон мне всегда говорит, ты мне звони», — заявил украинский лидер, добавив, что Макрон разрешил звонить ему по WhatsApp.