Президент России Владимир Путин считает, что предлагаемый к созданию газовый хаб в Турции может стать площадкой для определения цены на голубое топливо, которая исключит политизацию этого вопроса.

«В ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это была бы и площадка не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос — вопрос ценообразования», — сказал глава российского государства в четверг на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Сегодня эти цены заоблачные, мы могли бы спокойно регулировать [их] на нормальном рыночном уровне, без всякой политической окраски», — отметил Путин.