В сентябре экспорт российской нефти снизился на 230 тысяч баррелей в сутки, до 7,5 миллиона баррелей, а доходы упали на 3,2 миллиарда долларов, до 15,3 миллиарда. Об этом говорится в октябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), на который ссылается ТАСС.

Поставки России в страны Евросоюза, который готовится к введению частичного эмбарго, снизились на 390 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом.

По мнению МЭА, после вступлению в декабре ограничений в силу поставки российской нефти могут упасть еще сильнее, однако возможный объем снижения не указывается.