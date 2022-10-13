Издание «Орда» заметило, что некоторые главы государств привезли на VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астану и пили «свою» воду.

Так поступил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, приехавший со своей водой. Может быть, это связано с тем, что его страна фактически находится в состоянии войны с Таджикистаном. Правда, Рахмон такую предусмотрительность не проявил и доверчиво пил предложенную хозяевами саммита казахстанскую воду «Туран». А вот президент Турции Эрдоган тоже решил «доверяй, но проверяй» и привёз воду с собой.

Владимир Путин пил французскую воду Evian, углядели журналисты. Казахстанский протокол её не предлагал, а значит привезли её из Москвы или купили в дьюти-фри аэропорта.

«Остальные лидеры пьют воду нового Казахстана «Туран»», — подметили журналисты.