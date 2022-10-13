Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетовал, что слишком много стран, почти 20% всех государств мира, отказались поддержать или выступить в среду на Генассамблее ООН по антироссийской резолюции по «референдумам» в «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областях, а также по ситуации в Украине.

«Мы довольны, и я очень доволен результатом (голосования — прим.). Было проделано много работы для того, чтобы мы перешли порог в 140 (поддержавших инициативу — прим. ) стран — итог первого голосования. <…> Но также я должен сказать, что очень обеспокоен, потому что было слишком много воздержавшихся. Двадцать или около того процентов мирового сообщества решили не поддерживать или не отвергать российскую аннексию. Для меня это очень много», — сказал он в четверг на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге.