Решением Кабинета Министров создан Секретариат по делимитации государственной границы.

Согласно решению, в целях организации текущей деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией создается Секретариат Комиссии, определены направления его деятельности.

Секретариат комиссии будет состоять из пяти человек и действовать в виде отдела в структуре Аппарата кабинета министров.

В функции секретариата входят: подготовка и организация обсуждений плана работы Госкомиссии, экспертной и рабочей группы, подготовка вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях комиссии, экспертной и рабочей группы, а также подготовку и обсуждение проектов правовых актов с участием членов экспертной или рабочей групп.