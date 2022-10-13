Саудовская Аравия подтвердила, что президент США Джо Байден пытался заставить власти крупнейшей арабской монархии отложить решение по сокращению добычи нефти до результатов промежуточных выборов в американский Конгресс. Соответствующее заявление опубликовано МИД королевства.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии отмечает, что, как было уже разъяснено в ходе консультаций с США, все экономические анализы указывают на то, что отсрочка решения еще на месяц, как было предложено американской администрацией, имело бы негативные экономические последствия.

Также Саудовская Аравия заявила о том, что решение не является принятием чьей-либо стороны в международных конфликтах, а также не является политически мотивированным против США.

В заявлении отмечается, что подобные решения принимаются на основе консенсуса между всеми странами группы ОПЕК+ и не являются односторонним решением.

«Правительство заявляет, что любые попытки исказить факты о позиции Королевства в отношении кризиса в Украине являются прискорбным и не изменят его принципиальную позицию», — говорится в заявлении.