Европейский союз в четверг отправит техническую группу в Армению для обсуждения конкретных мест дислокации своей миссии на границе с Азербайджаном.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян.

«Эти вопросы до сих пор обсуждаются. Сегодня прибудет техническая группа из Евросоюза, которая также обсудит упомянутые вами вопросы и все критерии, в соответствии с которыми должна быть развернута миссия ЕС по установлению фактов», — ответил он на вопрос журналиста о том, в каких местах будут размещаться члены миссии.