Франция не будет применять ядерное оружие против России в случае, если та нанесет ядерный удар по Украине. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в интервью France 2.

«Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко. Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под вопрос», — заявил он.

На уточнение журналиста, что это не приведет к ядерному ответу Франции, Макрон ответил: «это – очевидно».

«Я всегда говорил французам правду. У России есть ядерное оружие. Так же, как и у Франции. Наша доктрина по этому вопросу четкая. Сдерживание работает. Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком много людей говорят об этом», – сказал Макрон.