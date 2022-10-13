С 2019 года Азербайджан на основании единогласного решения стран-членов председательствует в Движении неприсоединения, которое является крупнейшей международной структурой в мире после ООН. Наше председательство было продлено единогласным решением еще на один год, до конца 2023 года.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на заседании 6-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Мы прилагаем большие усилия для укрепления солидарности в рамках Движения неприсоединения, повышения политического веса и глобального авторитета этого Движения. Азербайджан с этой целью активно продвигает идею институционализации Движения. В связи с этим следует отметить созданную по инициативе Азербайджана Парламентскую сеть Движения неприсоединения и Молодежную организацию. Мы предложили провести в следующем году заседание высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения с целью обмена мнениями о мире после COVID-19 и формирования позиции Движения», — подчеркнул глава государства.