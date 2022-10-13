Российские войска перебросили на захваченные территории Украины связанных с Корпусом стражей исламской революции иранских инструкторов, чтобы научить российских военных пользоваться дронами-камикадзе.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщили, что российские войска привезли неустановленное количество иранских инструкторов в Джанкой в Крыму, Железный Порт и Гладовцы в Херсонской области для обучения российских войск использованию ударных беспилотников.
Центр заявил, что иранские инструкторы непосредственно контролируют запуск «Шахидов» по гражданским объектам в Украине, в том числе в Николаевской и Одесской областях.
КСИР, предположительно, является основным оператором беспилотников, поэтому эти иранские инструкторы могут быть сотрудниками «корпуса» или связанными с ним лицами.
Потом русскип и иранцы будут говорить что на стороне Азербайджана воевали израильтяне и турки!))))1 Лицемеры паршивые!😡😡😡