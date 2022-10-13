Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его стране потребуется почти 30 лет и $25 млрд для решения минной проблемы в Карабахе.

«Азербайджан входит в число самых загрязненных минами стран мира. По предварительным подсчетам, Армения в период оккупации заложила на территории Азербайджана более одного миллиона мин. <…> По подсчетам международных специалистов, Азербайджану для решения минной проблемы потребуются почти 30 лет и $25 млрд», — сказал Ильхам Алиев, выступая в четверг в Астане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Глава государства сообщил, что за два года после окончания войны в Карабахе в результате разрыва мин погибли или были тяжело ранены более 250 граждан Азербайджана.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что, несмотря на урегулирование карабахского конфликта, Армения продолжает военные провокации на границе.

«Последняя из них была совершена в сентябре этого года. Вооруженным силам Азербайджана пришлось прибегнуть к решительным контрдействиям для пресечения армянской военной провокации. Ответственность за все эти провокации ложится на военно-политическое руководство Армении», — заявил Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что, невзирая на это, Азербайджан предложил Армении подписать мирное соглашение на основе взаимного признания территориальной целостности друг друга.