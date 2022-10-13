Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ряд вопросов, в том числе ситуацию в Украине и события в Сирии, на предстоящей встрече двух лидеров в Астане, передает турецкий телеканал TRT Haber.

По его данным, перед беседой с президентом России, турецкий лидер намерен переговорить с главой Беларуси Александром Лукашенко.

«Как ожидается, президент Эрдоган обсудит с Путиным последнюю ситуацию в конфликте в Украине, мирные усилия Турции [в контексте украинского кризиса] и зерновой коридор. Кроме того, будут обсуждаться события в Сирии», — указывает телеканал.

Что касается встречи Эрдогана с Лукашенко, то ее возможные темы пока неизвестны. При этом TRT Haber подчеркивает, что помимо двухсторонних переговоров, президент Турции также должен выступить перед участниками шестого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).