Франция работает вместе с Данией над поставками Украине еще шести гаубиц Caesar. Об этом сообщил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 2.

«С начала конфликта мы поставили Украине 18 гаубиц Caesar, а сейчас мы намерены поставить еще шесть гаубиц, — сказал он. — Мы работаем над этими поставками вместе с Данией, поскольку эти орудия изначально предназначались Дании».

Макрон отметил, что «эти вооружения должны помочь украинцам вести сопротивление». «Они не предназначены для того, чтобы угрожать российской территории», — заявил он.

Французский лидер напомнил, что «с начала конфликта Франция развернула свои подразделения и снаряжения на восточном фланге НАТО — в Румынии». «Мы укрепили их в последние дни, поскольку интенсивность бомбардировок и боев изменилась», — пояснил президент Франции.