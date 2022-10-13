Власти Швейцарии сегодня расширили свой санкционный список в отношении России, включив в него дополнительно 30 физических лиц и семь организаций, в связи с вхождением в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, — сообщило сегодня швейцарское правительство — Федеральный совет.

Отныне дополнительно «30 физических лиц подпадают под финансовые ограничения и санкции, касающиеся поездок, и семь новых организаций — под финансовые санкции», — говорится в сообщении, передает ТАСС.

Теперь санкционный список Швейцарии «идентичен списку Европейского союза», — отметили в Берне.