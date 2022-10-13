Власти США намерены конструктивно взаимодействовать с КНР во всех случаях, когда это возможно. Об этом помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в среду в связи с публикацией новой редакции Стратегии национальной безопасности США.

«Мы будем конструктивно взаимодействовать с КНР везде, где можем. [Мы будем делать это] не в качестве любезности, не в обмен на наши принципы, а потому что совместная работа, направленная на решение общих проблем, — это то, чего мир ожидает от ответственных держав. А также потому, что это в наших интересах», — сказал он, выступая в Джорджтаунском университете.