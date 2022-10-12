Азербайджан и Армения договорились по срокам заключения мирного договора и проведения делимитации границы.

Об этом заявил Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его словам, он вместе с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном на встрече 28 сентября в Вашингтоне достигли договоренности по срокам заключения мирного договора между Баку и Ереваном.

«Во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в Вашингтоне мы обсудили сроки заключения мирного договора, то есть до конца года иметь договор. Также по вопросу делимитации: достигнута договоренность, что делимитация пройдет до конца года», — заявил Григорян в среду общественному телевидению Армении