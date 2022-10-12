Президент США Джо Байден пока не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга на борту самолёта, который направился в штат Колорадо. При этом, по её словам, Вашингтон может рассмотреть идеи Москвы по обмену заключёнными.

«У него [Байдена] нет планов встречаться с президентом Путиным. И он твёрдо верит, что россиянам следует принять сделанное нами серьёзное предложение [об обмене заключёнными] или выдвинуть серьёзное встречное предложение, чтобы вести переговоры, но добросовестно», — подчеркнула она.