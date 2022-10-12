Глава МИД Джейхун Байрамов сегодня принял участие в заседании Совета Министров Иностранных Дел СНГ в Астане.

Согласно информации пресс-службы МИД, министр Байрамов выступил на заседании в ограниченном составе. В своем выступлении он выразил благодарность Казахстану как стране-председателю за организацию встречи на высоком уровне для взаимодействия в рамках СНГ, а также за конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Отметив актуальность вопросов безопасности в совместной деятельности против вызовов и угроз современного мира, министр отметил важность проведения консультаций на различных уровнях между заинтересованными сторонами в рамках СНГ.

Байрмов, в частности, подчеркнул важность сотрудничества в гуманитарной сфере, которое традиционно является эффективным средством укрепления доверия и взаимопонимания между странами.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал участников заседания о текущей ситуации на фоне новых реалий, сложившихся в регионе после 44-дневной войны, в том числе по вопросам, связанным с продвижением мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что прекращение конфликта создает новые возможности для достижения долгосрочного мира и стабильности в регионе путем восстановления экономических и коммуникационных связей. В частности, было отмечено, что после открытия Зангезурского коридора, который послужит увеличению транзитных возможностей в регионе и укреплению инвестиционного климата в целом, значение региона возрастет.

Министр рассказал о масштабных строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных территориях, об активной работе, проводимой для обеспечения возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Участникам заседания было доведено до сведения о том, что за короткий срок масштаб проделанной работы продемонстрирует приверженность Азербайджана восстановлению и развитию освобожденных земель, что, в свою очередь, внесет серьезный вклад в постконфликтную стабильность региона.