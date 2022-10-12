Перед представительствами влиятельных международных организаций, расположенных в столице Грузии Тбилиси, состоялись мирные акции наших соотечественников в знак протеста против военных преступлений Армении.

Мероприятия, организованные руководителем “Дома Азербайджана” в Марнеули Мохаббатом Имановым, были проведены перед офисами Аппарата уполномоченного по правам человека Грузии, ООН, Совета Европы и Европейского Союза в Тбилиси.

Наши соотечественники, участвовавшие в акциях с флагами Азербайджана и Грузии в руках, демонстрировали фото жертв военных преступлений Армении, в том числе массового захоронения, обнаруженного в селе Эдилли Ходжавендского района, гражданских лиц, детей, погибших и получивших ранения в результате ракетного обстрела Гянджи, Барды и других наших городов, находящихся в десятках километров от линии фронта, во время 44-дневной Отечественной войны.

Посредством плакатов с отраженными на них лозунгами “Мы требуем, чтобы армянские вооруженные силы, несущие ответственность за многочисленные военные преступления, ответили по закону!”, “Остановите армянскую агрессию!”, “Остановите убийство детей!”, “Остановите армянский вандализм!”, “Помолись за Гянджу!”, “Остановите армянский террор!”, “Армянские вооруженные силы учинили невиданную расправу не только над азербайджанскими военнослужащими, но и над мирным населением!”, “НЕТ армянским солдатам на азербайджанской земле!”, “Армения, прекрати минирование наших земель!”, “Мы призываем международные организации к осуждению военных преступлений Армении!” и др. участники акции потребовали у международных организаций и мировой общественности выразить отношение к военным преступлениям Армении.

В заключение от имени участников мероприятия и около 100 азербайджанских общин, осуществляющих деятельность в Грузии, было представлено заявление, адресованное международным организациям.