Вашингтон признал Россию «актуальной угрозой безопасности Европы». Об этом сказано в новой стратегии национальной безопасности США, опубликованной на сайте Белого дома.

В документе говорится о планах американской стороны «эффективно конкурировать» с КНР и сдерживать «представляющую опасность Россию». При этом Соединенные Штаты закрепили за Китаем статус «самого серьезного геополитического вызова», а за Российской Федерацией — статус «актуальной угрозы безопасности Европе».

В стратегии допускается возможность «мирного сосуществования» с КНР, признается решающий вклад этой страны в мировую экономику и решение глобальных проблем, обозначена заинтересованность в сохранении мира в Тайваньском проливе, приверженность политике одного Китая.

Также Вашингтон решил «поддерживать и развивать прагматические способы взаимодействия» с Москвой в тех областях, где это может представлять обоюдную выгоду. Вместе с тем в тексте сказано, что поведение РФ в Арктике несет риски непреднамеренного конфликта, США собираются укреплять партнерство с союзниками в регионе.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликтам или новой холодной войне, а также к перерастанию конкуренции между странами в создание «жестких блоков». Кроме того, заявлено о стремлении Вашингтона уменьшить риски развязывания ядерной войны, не допустить использования другими государствами ядерного оружия, модернизировать свои ядерные вооружения и укрепить обязательства перед союзниками.

Помимо этого, американская сторона заинтересована в сохранении стратегической стабильности и создании прозрачных механизмов контроля над вооружениями взамен Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).