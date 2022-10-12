Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 550 миллионов евро, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 12 октября.

«Европейский Союз совместно с ЕИБ помогут Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры. Сегодня Европейский инвестиционный банк перечислил нашей стране дополнительные 550 млн евро. Средства помогут, в частности, покрыть расходы по ремонту поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на восстановление муниципальных и базовых услуг населению в громадах», — написал Шмыгаль в телеграм.

Он добавил, что всего за два месяца в рамках пакета Экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украина получила 1,05 млрд евро, и еще 540 млн евро будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов.

«Ожидаем, что ЕИБ и ЕС будут одними из лидеров в масштабном послевоенном восстановлении, экономическом обновлении и финансировании развития инфраструктуры нашей страны», — подытожил премьер.