«Последнее решение ОПЕК+ направлено на то, чтобы не допустить дисбаланса на рынке, и поскольку добыча отстает от квот, фактическое сокращение составит около 1 млн баррелей».

С данным заявлением выступил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на Российской энергетической неделе в Москве.

Шахбазов отметил, что ОПЕК+ не может полностью устранить влияние на нефтяной рынок всех многочисленных, в том числе геополитических факторов. Однако адекватные решения по прогнозам развития спроса на нефть обеспечивают постоянную поддержку сбалансированности спроса и предложения.