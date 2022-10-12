Россия израсходовала значительную часть своих высокоточных боеприпасов во время вторжения в Украину. Об этом сообщает Reuters.

«Ее промышленность не может производить все виды боеприпасов и систем вооружения из-за западных санкций», — заявил высокопоставленный представитель НАТО.

Также чиновник сказал, что не знает, сколько времени нужно России, чтобы мобилизовать 300 тысяч военнослужащих в рамках частичной мобилизации в РФ.

«Это может занять несколько месяцев», — добавил представитель НАТО.