12 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, прибывший в Казахстан с рабочим визитом, встретился в Астане с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом.

Ильхам Алиев отметил, что эта встреча в Астане, которая проводится спустя месяц после встречи в Самарканде, еще раз демонстрирует динамизм связей между нашими странами.

С удовлетворением вспомнив встречу с главой нашего государства в Самарканде, премьер-министр Шахбаз Шариф пригласил президента Ильхама Алиева посетить с визитом Пакистан.

Президент Азербайджана сообщил о своем намерении совершить визит в Пакистан и в свою очередь пригласил премьер-министра Шахбаза Шарифа посетить нашу страну.

Премьер-министр Пакистана сказал, что с удовольствием совершит визит в Азербайджан.

Шахбаз Шариф выразил признательность главе нашего государства за помощь, оказанную народу Пакистана, и заявил, что его страна все еще страдает от последствий наводнения.

Премьер-министр Шахбаз Шариф отметил, что Пакистан всегда твердо поддерживал территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в связи с бывшим армяно-азербайджанским конфликтом.

Глава нашего государства выразил признательность за позицию Пакистана, подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживает справедливую позицию Пакистана в вопросе Джамму и Кашмира.

Премьер-министр Шахбаз Шариф выразил благодарность за эту справедливую позицию Азербайджана.

Глава нашего государства довел до внимания предложения нашей страны по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и подписанию мирного договора. Президент Ильхам Алиев отметил, что если Армения продемонстрирует политическую волю, то мирный договор может быть подписан в ближайшее время.

В ходе встречи была подчеркнута важность трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция. В этом контексте было отмечено значение дальнейшего расширения связей.

Также были затронуты вопросы углубления сотрудничества между нашими странами в военно-технической, торговой, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической сферах, состоялись обсуждения в этом направлении.