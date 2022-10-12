Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил турецкому коллеге Реджепу Таийпу Эрдогану «продолжить традицию» и провести в Актау трехстороннюю встречу с главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым, сообщила в среду в пресс-службе казахского лидера по итогам четвертого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

«В июне этого года в Баку состоялась встреча в трехстороннем формате (Азербайджан, Казахстан и Турция). Мы намерены продолжить эту традицию. Предлагаем провести следующую встречу в Актау», – сказал Токаев.

Лидеры также достигли взаимопонимания по вопросу развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который проходит из Китая в Европу через территорию Казахстана, Азербайджана и Грузии.

«Мы призываем развивать Транскаспийский коридор для сокращения расходов на перевозки и сроков доставки. На сегодняшней встрече мы обсуждали этот вопрос и пришли к общему мнению», – подчеркнул президент Казахстана.

По его словам, этот стратегический проект имеет огромное значение для сохранения стабильности в регионе.

«В этом году за семь месяцев объем перевозок по данному маршруту увеличился в 2,5 раза и достиг 1 млн тонн. В этом контексте важным представляется развитие «Срединного коридора» (ТМТМ), связывающего наши государства», – добавил он.

В свою очередь Эрдоган выразил надежду на то, что встреча в Актау может положительно повлиять на экономическое сотрудничество между странами.

«Мы договорились довести торговый оборот в краткосрочной перспективе до $5 млрд, в среднесрочной – до $10 млрд. Пока все идет по плану. Наше сотрудничество в транспортно-логистической сфере позволяет нам в краткие сроки достичь намеченного на среднесрочный период», – пояснил он.