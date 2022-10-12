Министерство иностранных дел Российской Федерации ответило на обращения азербайджанской общины, проживающей в Самарской и Ивановской областях РФ, в связи с последними военными провокациями Армении на государственной границе нашей страны.

Согласно информации Госкомитета по работе с диаспорой, в ответных письмах, адресованных от имени директора Четвертого департамента МИД России по странам СНГ Дениса Гончара исполнительному директору общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области» Мушфигу Дамирову и председателю Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия азербайджанцев Ивановской области» Асифу Мамедову, отмечено, что обращения наших соотечественников, направленные на имя Президента России Владимира Путина и на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова, были рассмотрены.

В письме говорится: «Российская Федерация предпринимает последовательные шаги для сохранения мира и безопасности в Закавказье, нормализации азербайджано-армянских отношений. Российский миротворческий контингент обеспечивает режим прекращения огня и стабильность в зоне своей ответственности. Оказывается содействие для разблокировки коммуникаций в регионе и демилитаризации границ. Данная работа строится на основании заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Строгое соблюдение всеми сторонами этих соглашений — единственный возможный путь к устойчивому миру».