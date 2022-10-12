Для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией многое уже сделано.

С данным заявлением выступил руководитель МИД РФ Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном в рамках заседания Совета глав МИД стран СНГ в Астане.

Лавров отметил, что для нормализации многое уже сделано, в том числе по вопросам разблокирования транспортных связей, есть «намётки» по вопросам делимитации границ.

«Мы, безусловно, хотим сегодня обсудить, как обстоят дела в ваших переговорах с Азербайджаном. Я знаю, что были контакты в Европе совсем недавно, СМИ полнятся различными слухами и предположениями. Конечно, было бы важно сегодня рассмотреть, что мы могли бы ещё сделать, чтобы три трёхсторонних заявления лидеров России, Армении и Азербайджана воплощались в жизнь побыстрее», — сказал он.

Лавров добавил, что полная нормализация отношений между близкими соседями и друзьями РФ полностью отвечает интересам страны: «Мы готовы вносить свой вклад в этот процесс».