Россия готова вносить вклад в реализацию трехсторонних заявлений лидеров РФ, Армении и Азербайджана, обсудить, что необходимо сделать для их скорейшей реализации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Астане.

«Мы безусловно хотим сегодня обсудить, как обстоят дела в ваших переговорах с Азербайджаном. Я знаю, что были контакты в Европе совсем недавно, средства массовой информации полнятся различными слухами и предположениями. Конечно, было бы важно сегодня рассмотреть, что мы могли бы еще сделать, чтобы три трехсторонних заявления лидеров России, Армении и Азербайджана воплощались в жизнь побыстрее», — сказал Лавров.

По его словам, нормализация отношений между близкими соседями и друзьями РФ – Азербайджаном и Арменией – полностью отвечает российским интересам.

«Мы готовы вносить свой вклад в этот процесс», – указал Лавров.

Глава российской дипломатии отметил, что для нормализации многое уже сделано, в том числе по вопросам разблокирования транспортных связей, есть наметки по вопросам делимитации границ.