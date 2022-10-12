Венгрия не поддержит введение потолка цен на газ в Евросоюзе (ЕС) из-за того, что эта мера может нанести вред энергобезопасности страны. Против инициативы выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто после заседания глав энергетических ведомств стран ЕС в Праге, сообщает ТАСС.

«Мы сохраняем нашу позицию, заключающуюся в том, что введение искусственного ограничения цены на [российский] газ является вредным, опасным и ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии. Поэтому мы не поддерживаем его ни в коем случае», — заявил министр.